الجدال: لن يكون هناك جديد في روما نهلل ونصفق له

أرجع المحلل السياسي، المختار الجدال، سبب التعثر في إيجاد مخرج للأزمة الليبية، إلى بعض السياسيين الذي وصفهم بالفاسدين الراغبين في تعطيل العملية الانتخابية.

وتساءل الجدال في منشور له على “فيسبوك” رصدته “الساعة 24″، ما الذي سيضيفه اجتماع روما لمختنق إصدار القاعدة الدستورية التي فشلت في الاتفاق في الكثير من بقاع الأرض.

وتابع: “أعتقد أنه سوف لن يكون هناك جديد في روما نهلل به ونصفق له طالما إن بعض الوجوه التي تسربت إلى اللجنة القانونية لا زالت تتمسك بتفضيل انتماءاتها الأيديولوجية”.

ووصلت لجنة مجلس النواب المشكلة لصياغة قانون انتخابي، إلى العاصمة الإيطالية ⁧‫روما‬⁩ تمهيدا لعقد اجتماع غدا الاثنين مع البعثة الأممية ورئيس مفوضية الانتخابات لحسم ملف استحقاق ديسمبر.

وتحاول مباحثات الليبيين في العاصمة الإيطالية التي يُنظر لها على أنها “الفرصة الأخيرة”، إحداث توافق بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جنيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد.