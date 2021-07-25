الدبيبة يؤكد دعم الحكومة للمناطق الجنوبية

أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم دعم الحكومة للمناطق الجنوبية عن طريق تطوير المشاريع وتطبيقها، إضافة إلى توفير الوقود للمناطق التي تحتاجه.
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قناة ليبيا
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