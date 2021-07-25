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الدبيبة يؤكد دعم الحكومة للمناطق الجنوبية

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم دعم الحكومة للمناطق الجنوبية عن طريق تطوير المشاريع وتطبيقها، إضافة إلى توفير الوقود للمناطق التي تحتاجه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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