قافلة طبية إلى مصر لعلاج 30 ليبيا

انطلقت من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي أول قافلة طبية من ليبيا إلى مصر لعلاج 30 طفل ليبي يعانون من حالة الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق .

وذكرت وزارة الصحة في منشور لها أن القافلة ستقدم خدماتها مجانا برعاية وإشراف مباشر من وزير الصحة الدكتور علي الزناتي في مبادرة بالتعاون مع منظمة رسم البسمة ومؤسسة عملية الابتسامة وجامعة أسيوط.

ويشارك في الحملة عدد من الجراحين والمختصين في جراحات التجميل، والتخدير، والأطفال، والأسنان، والتخاطب والتمريض و غيرها من التخصصات، من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا، وبمشاركة الفريق الطبي المصري، وأيضًا أطباء من ليبيا.. كما يشمل الفريق على اخصائيين في التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي، والتصوير التوثيقي، والعلاج النفسي.

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