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قافلة طبية إلى مصر لعلاج 30 ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي أول قافلة طبية من ليبيا إلى مصر لعلاج 30 طفل ليبي يعانون من حالة الشفة المشقوقة وشق سقف الحلق .

وذكرت وزارة الصحة في منشور لها أن القافلة ستقدم خدماتها مجانا برعاية وإشراف مباشر من وزير الصحة الدكتور علي الزناتي في مبادرة بالتعاون مع منظمة رسم البسمة ومؤسسة عملية الابتسامة وجامعة أسيوط.

ويشارك في الحملة عدد من الجراحين والمختصين في جراحات التجميل، والتخدير، والأطفال، والأسنان، والتخاطب والتمريض و غيرها من التخصصات، من مختلف دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والسويد، وكندا، وبمشاركة الفريق الطبي المصري، وأيضًا أطباء من ليبيا.. كما يشمل الفريق على اخصائيين في التخصصات المعاونة مثل الإحصاء الطبي، والتصوير التوثيقي، والعلاج النفسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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