محلل سياسي: خسارة تيار الإسلام السياسي في الانتخابات يهدد بانهيار مشروعهم في ليبيا  

أكد المحلل السياسي هشام الحاجي، أن ”شروط التوافق بين أطراف النزاع الليبي لا زالت غير متوفرة”.

وقال «الحاجي» في حوار مع «إرم نيوز» رصدته «الساعة 24» إن “أكثر ما يعرقل إحراز التوافقات حول القاعدة الدستورية، مخاوف تيار الإسلام السياسي من خسارة الانتخابات في حال تنظيمها بموعدها، ما يهدد بانهيار مشروعهم في ليبيا“.

وتابع؛ ”اجتماع روما يعد آخر المحاولات لإنقاذ الانتخابات العامة في ليبيا، حيث تسعى إيطاليا بدعم أممي لتجاوز الخلافات الحادّة بهذا الخصوص.

وأوضح «الحاجي» أن ”إحراز توافقات جديدة لا يعد أمرا هينا، في ظل الخلافات الحادة بين مقترحين اثنين، أحدهما الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، لتكون القاعدة الدستورية للعملية الانتخابية، أو تنظيم انتخابات برلمانية على قاعدة مؤقتة وانتخاب رئيس الدولة، بعد الاستفتاء على الدستور“.