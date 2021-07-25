خليفة: اجتماع روما الفرصة الأخيرة لضمان إجراء الانتخابات بموعدها

اعتبر المحلل السياسي محمد علي خليفة، أن اجتماع روما ”يعدّ فرصة أخيرة لإحراز توافقات، تضمن إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، في موعدها قبل نهاية العام الحالي“.

وقال خليفة في تصريح لـ“إرم نيوز“ رصدته “الساعة 24″، إن ”فرص إحراز توافقات في اجتماع روما مرتفعة، ذلك أن البرلمان الليبي أعد خطة بديلة، تحسبا لفشل الحوار، تقضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وبتوزيع الدوائر الانتخابية، وإذا ما أيدتها مفوضية الانتخابات، ستكون قاعدة الانتخابات المقبلة“.

وأضاف المحلل السياسي أن ”اجتماع روما مهم، كونه يستبق أي محاولة لإفشال اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي من جديد، لتحديد الخطة البديلة لإنجاح الحل السياسي، وقطع الطريق أمام رغبة الإخوان في تأبيد الأزمة، والدفع نحو تأجيل الانتخابات“.

ووصلت لجنة مجلس النواب المشكلة لصياغة قانون انتخابي، إلى العاصمة الإيطالية ⁧‫روما‬⁩ تمهيدا لعقد اجتماع غدا الاثنين مع البعثة الأممية ورئيس مفوضية الانتخابات لحسم ملف استحقاق ديسمبر.

وتحاول مباحثات الليبيين في العاصمة الإيطالية التي يُنظر لها على أنها “الفرصة الأخيرة”، إحداث توافق بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جنيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد.