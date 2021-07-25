«مؤسسة النفط» تعلن  إنشاء وصيانة 27 خزان مياه وحفر 10 آبار في 5 بلديات 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الشروع في إنشاء وصيانة 27 خزان مياه، وحفر عشر آبار في خمس بلديات بمناطق غرب وجنوب ليبيا.

وأكدت “الوطنية للنفط”، في بيان، اليوم الأحد، عبر حسابها على فيسبوك، أن “ذلك في إطار جهودها لدعم البلديات لتعزيز الإمداد المائي وفك مختنق نقص مياه الشرب”.

وتابع البيان، أنه “يجري إنشاء خزان خرساني أرضي بسعة 1000 متر مكعب ببلدية جادو، وخزانين علويين ببلدية الرجبان، بالإضافة إلى صيانة 24 خزانًا خرسانيًّا علويًّا ببلديات أوباري وبنت بية والغريفة واستكمال أعمال التجهيزات، والبدء في مرحلة المعالجة وفق المواصفات الفنية المتبعة في هذا المجال والشروع أيضًا في حفر عشر آبار مياه موزعة على هذه البلديات”.

وأشار البيان، إلى أن “هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وضمن المشاريع التي تنفذ تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين المؤسسة وائتلاف شركات «ريبسول»، «توتال»، «أو إم في»، «واكينور»، والمشغل شركة «أكاكوس» لغرض دعم المجتمعات المحيطة بمناطق عمليات شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، وذلك ضمن خطة العام 2021”.

وقالت المؤسسة؛ “إنه تتم متابعة تنفيذ هذه المشاريع من قبل الفرق الفنية المشكلة، المكونة من عناصر وطنية شابة من المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي «أكاكوس» و«ريبسول» وبإشراف مكتب التنمية المستدامة بشركة «أكاكوس»”.

وأردف البيان، “وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط الانتهاء من هذه المشاريع وتسليمها للجهات المستفيدة «مع نهاية السنة لتسهم في التخفيف من معاناة المواطنين ودعم الإمداد المائي في هذه البلديات والبدء في مشاريع أخرى وفق الخطة السنوية الموضوعة»”.

وختم البيان، مصدرًا تصريح مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، قائلًا: إن “المؤسسة في تواصل وتفاوض مستمر مع الشركاء الأجانب من الشركات النفطية الكبرى من أجل المساهمة وتقديم المزيد من الدعم وتنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع في المناطق المجاورة للعمليات النفطية تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية وكواجب أخلاقي تجاه سكان هذه المناطق”.