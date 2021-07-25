الجوصمي : مراكز العزل بزليتن تكتض بمصابي كورونا مع تزايد عدد الحالات

أخبار ليبيا 24 – صحة

قال مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن، إسماعيل الجوصمي، إن الوضع الوبائي في المدينة صعب جدًا، وأن مراكز العزل الثلاثة تكتض بمصابي فيروس كورونا مع تزايد عدد الحالات الموجبة .

وناشد الجوصمي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة بمد يد العون والمساعدة للسيطرة على الوضع الوبائي، مؤكداً نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية قبل قليل .

وأوضح أن البلدية وفرت بعض الاحتياجات البسيطة وفي انتظار وصول الامدادات الطبية من الوزارة والجهات المختصه، مشيراً إلى أنهم بصدد إنشاء مركز عزل جديد بعد امتلاء مراكز العزل الثلاثة، وبات المرضى في الهواء الطلق بسبب السعة السريرية.

وأضاف، أن الاكسجين متوفر الى هذه اللحظة والعناصر الطبية والطبية المساعدة يبذلون قصارى جهدهم لتقديم المساعدة للمصابين، ولكن الوضع بات مأساوياً ونحتاج إلى الدعم .

وأشار الجوصمي إلى أنهم توقفوا عن قبول الحالات من خارج المدينة باستثناء الحرجة منها فقط، واللجنة الاستشارية تدرس فرض حظر تام في المدينة.

وأكد مدير مكتب الإعلام ببلدية زليتن انطلاق ملة تطعيمات استثنائية بعد تجهيز مراكز التطعيم الثلاثاء المقبل وفي انتظار وصول اللقاح.