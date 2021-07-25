صحافة عالمية تسلط الضوء على إقبال المواطنين على التطعيم في طرابلس

ليبيا- تطرق تقريران ميدانيان نشرتهما وكالتا أنباء “فرانس برس” و”أفريكا نيوز” لحملة التطعيم المتواصلة للمواطنين ضد وباء كورونا في العاصمة طرابلس.

التقريران اللذان تابعتهما ورتجمتهما صحيفة المرصد أكدا تزايد القلق في ليبيا من وباء كورونا بعد إنهيار النظام الصحي في تونس المجاورة فيما نقلا عن محمد الصادق البالغ من العمر 26 عاما قوله:”جئنا اليوم للتطعيم ضد فيروس كورونا بسبب زيادة عدد الحالات”.

ووفقا لأحد المشرفين على التطعيمات فإن حملة التطعيم داخل بلدية طرابلس تستهدف كافة شرائح المجتمع من الليبيين والأجانب وكبار السن والشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما مبينا إن الحملة ستستمر حتى استخدام جميع الجرعات المتاحة.

وتابع المشرف بالقول إن سكان العاصمة طرابلس من الليبيين والأجانب مدعوون منذ الجمعة للتوجه إلى هذه المراكز حاملين وثائقهم الثبوتية مع ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ومن أبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات حملة التطعيم.

يشار الى ان الحملة قد انطلقت في 6 بلديات في العاصمة طرابلس وسط اقبال شعبي لافت من المواطنين رغم غياب الجرعة الثانية من غالبية اللقاحات الموردة للدولة من طرف مكتب رئيس الحكومة .

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية