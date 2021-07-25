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المريمي: صالح شكل لجنة لمناقشة القاعدة الدستورية بروما

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالج شكل لجنة لمناقشة القاعدة الدستورية في روما، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستجتمع في القريب العاجل.

وأوضح المريمي في تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت مقترحا سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة مجلس النواب بعد إتمام المشاورات في روما، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو من سيعتمده ويحيله للمفوضية

يشار إلى أن لجنة مجلس النواب وصلت مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما لبحث غدًا الإثنين مع البعثة الأممية ملف الانتخابات الليبية المقبلة وسط تحديات سياسية وأمنية .

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  • هاذوم الأن من الي خولهم ان يتكلموا باسم القيادات الليببة ..!!
    مجرد نصاببن وهاربين من المحاسبة الوطنية والرقابية ـ تاركين مسؤلياتهم وماشين لروما .. وين أجهزة الرقابة في ليبيا ..ومنين اصولهم هاذوم ..؟!!
    – كيف الطيران المدني الليبي محاصر ومطارلت ليبيا لا تتتواصل مع مطاررات الدول اأخرى وشئون الجرحى والعالقين فالخارج ..!!
    ليبيا دولة وطنية وليست مأوى للعصابات والمافيات السياسية العنصربة الهدامة للشئون المؤسسات الوطنية .

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