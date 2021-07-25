وصول لجنة مجلس النواب الليبي إلى روما

وصلت مساء اليوم الأحد لجنة مجلس النواب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنّ “اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من غدٍ الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعات الأزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر لعرضها على مجلس النواب لإقرارها”.
وأضاف أن “اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم : عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي”.
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