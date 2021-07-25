وصول لجنة مجلس النواب الليبي إلى روما

وصلت مساء اليوم الأحد لجنة مجلس النواب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أنّ “اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من غدٍ الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعات الأزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر لعرضها على مجلس النواب لإقرارها”.

وأضاف أن “اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم : عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي”.