ليبيا الان

وفد من البرلمان يصل لروما لبحث القوانين المنظمة للانتخابات الليبية المرتقبة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن وصول لجنة مجلس النواب إلى العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد والتي ستناقش خلال الاجتماعات التي سينعقد ابتداء من الإثنين وحتى الخميس برعاية البعثة الأممية وبحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستصدر عن مجلس النواب.

وقال بليحق أن اللجنة المعنية تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب و الهادي الصغير و رمضان شمبش و عبدالسلام المرابط وسعد البدري و محمد تامر و عزالدين مصباح بوراوي و مفتاح أكويدير و صلاح الصهبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هاذوم الأن من الي خولهم ان يتكلموا باسم القيادات الليببة ..!!
    مجرد نصاببن وهاربين من المحاسبة الوطنية والرقابية ـ تاركين مسؤلياتهم وماشين لروما .. وين أجهزة الرقابة في ليبيا ..ومنين اصولهم هاذوم ..؟!!
    – كيف الطيران المدني الليبي محاصر ومطارلت ليبيا لا تتتواصل مع مطاررات الدول اأخرى وشئون الجرحى والعالقين فالخارج ..!!
    ليبيا دولة وطنية وليست مأوى للعصابات والمافيات السياسية العنصربة الهدامة للشئون المؤسسات الوطنية

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