وفد من البرلمان يصل لروما لبحث القوانين المنظمة للانتخابات الليبية المرتقبة

كشف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عن وصول لجنة مجلس النواب إلى العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد والتي ستناقش خلال الاجتماعات التي سينعقد ابتداء من الإثنين وحتى الخميس برعاية البعثة الأممية وبحضور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي ستصدر عن مجلس النواب.

وقال بليحق أن اللجنة المعنية تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم: عزالدين قويرب و الهادي الصغير و رمضان شمبش و عبدالسلام المرابط وسعد البدري و محمد تامر و عزالدين مصباح بوراوي و مفتاح أكويدير و صلاح الصهبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية