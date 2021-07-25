قسم عزل سرت يناشد العناصر الطبية بالتطوع للعمل بالقسم

ليبيا – أفاد رئيس قسم العزل في مدينة سرت عبد الله الأحول بوجود 9 حالات في القسم، بينما غادرت 3 حالات أخرى بعد تماثلها للشفاء وبقائها في الحجر المنزلي تحت المراقبة.

الأحول وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن هناك مساعيَ لتوفير 10 أسرة إضافية في قسم العزل خلال الأيام القادمة، ليصبح عدد الأسرة 20 سريرًا طبيًا مجهزًا بالكامل.

وناشد رئيس قسم العزل بمدينة سرت كافة العناصر الطبية وشبه الطبية بالمدينة ممن لديهم الرغبة الالتحاقَ تطوعًا للعمل في القسم لمساعدة زملائهم في هذه الجائحة.

ومن جهته، قال مدير مكتب الإعلام في بلدية سرت ومنسق اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا محمد الأميل: إن هناك إصابتين حالتهما حرجة، إحداهما تحت التنفس الاصطناعي.

الأميل أكد أن السعة السريرية لقسم العزل تبلغ 13 سريرًا، 10 منها فقط مجهزة. مشيرًا إلى عدم وجود قسم للفلترة في وقت وصل فيه عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 85.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية