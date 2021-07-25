بالخير: الوضع الوبائي داخل ليبيا سيئ والمرض ذاهب إلى الانتشار

ليبيا – قال اختصاصي الأمراض الصدرية هاشم بالخير إن الوضع الوبائي داخل ليبيا سيئ، والمرض ذاهب إلى الانتشار، والمشكلة ليست في الحالات الموجبة فقط، وإنما في التوسع وانتشاره ما بين المدن.

بالخير وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس السبت، أوضح أن معدل نمو الفيروس في عدد من المناطق كطرابلس ومصراتة والجميل ورقدالين وبني وليد، وزليطن، وغريان وزوارة، والزاوية بنسبة 270٪، ومعدل النمو في الجنوب 480٪، والمنطقة الشرقية 50٪، حسب إحصائيات اليونيسف. هذه الأرقام تدل على أن سلالة الدلتا موجودة في ليبيا.

بالخير خلص إلى القول: “لو كان هناك استراتيجية واضحة من الدولة لإدارة ملف كورونا لشاهدنا نتائجها على الأرض”، داعيًا إلى ضرورة الفصل بين المدن للحد من التوسع السريع للمرض.

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