بليحق : لجنة مجلس النواب وصلت روما لمناقشة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وصول لجنة مجلس النواب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما مساء اليوم الأحد.

وأضاف بليحق أن اللجنة ستناقش خلال الإجتماعات التي تُعقد ابتداء من غدٍ الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعات اللأزمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

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واشار بلحيق أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم : عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.

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