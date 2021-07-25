السويح: على البرلمان التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص قانون الانتخاب

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 علي السويح أن مايقوم به مجلس النواب تخبط واضح، وكان من الأجدى التنسيق مع مجلس الدولة بخصوص قانون الانتخاب، بدل البحث في إيطاليا مع المفوضية العليا للانتخابات التي وظيفتها تقتصر على تنفيد ما يتفق عليه المجلسان، على حد قوله.

السويح وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري اليوم الأحد، أشار إلى أن مجلس الدولة لن يعترف بهذا القانون إلا بعد التنسيق معه، وهذا التصرف سيزيد تعقيد الأزمة، خاصة بعد تقديم رئيس المفوضية مقترح انتخاب البرلمان القادم، والذي قوبل برفض واسع من عدة مدن ومؤسسات.

وأضاف: “كان من الأولى أن يبحث البرلمان عن حل الأزمة السياسية داخل ليبيا بدل البحث عنها في فنادق روما، خاصة بعدما حدث تقارب بين كل الخصوم السياسيين عند الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية”.

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