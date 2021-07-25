ليبيا الان

المشري: نرفض الانقلابات على “الأجسام المنتخبة وتعطيل الديمقراطية” في تونس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها إنقلاباً على حد زعمه.

وغرد “المشري” على تويتر: “14 فبراير 2014 انقلاب حفتر.. 25 يوليو 2021 انقلاب قيس.. ما أشبه الليلة بالبارحة.. نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية” وفق تعبيره.

توصيف المشري جاء بعد هجوم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني التونسي، على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوله بأنها استثناءً، وتدفع الشعب إلى الظلمات، وأنه لا يصح إلا الصحيح، وفق قوله.

أضاف الغنوشي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أنه متأكد من أن الشعب التونسي سيدافع عن ثورته وأن ما حدث لم يكن انقلاباً، وأن هناك استغلال للظروف الصعبة التي تعيشها تونس، على حد قوله.

وواصل قائلًا: “متأكد ان الشعب التونسي سرعان ما سيدرك أن هذه القرارات ستعيده إلى عصر الظلمات والاستبداد وسلطة الرأي الواحد” على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عقبالك. يامسخ. تلحقة. عقبال. ليبيا. تستفيق. من. هذه. الغيبوبة. كما. فعلت. مصر. وتونس. تحيا. مصر. وتحيا. تونس. وعقبال. ليبيا. تلحق. بالركب. وتقضي. على. نظام. إسلامي. نتن. وديمقراطي
    معفن. وطز. في. الربيع. الزفت. العربي. فلتذهب. هو. وأتباعه. للجحيم

    رد

  • لمن لايعرف حزب الاخوان المفسديين وما أقترفوه من جرائم في حق الوطن والشعب…

    1- شريك في مشروع ليبيا الغد لإطاله عمر نظام القذافي بتوريث الحكم لسيف الإسلام.
    2- إفساد مؤتمر المعارضه الثاني بعدم المشاركه فيه وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول الذي أربك نظام القذافي.
    3- أبان ثوره 17 فبراير أختاروا البقاء بعيدا عن الشعب والحوار مع القذافي علي المشاركه في السلطه.
    4- أستولوا علي المجلس الأنتقالي بالخديعه والغدر والإغتيال وبالتالي علي مسار الثوره.
    5- دعموا وشاركوا الجماعات التكفيريه التي عاثت قتلا وفسادا في الوطن وكلنا يعرف بالأغتيالات في بنغازي ودرنه والجرافات التي ساهمت في إطاله أمد هذه الجماعات التكفيريه.
    6- إفساد المسار السياسي بعد هزيمتهم في انتخابات 2014 البرلمانيه.
    7- عمليه قسوره وفجر ليبيا وما ترتب عليهما من قتل ودمار وإنهاء العمليه السياسيه السلميه.
    8- الأستيلاء علي السلطه بقوه السلاح والمليشيات وفرض سياسيه امر واقع علي الليبين.
    9- تجويع وترهيب الليبين بالذات أهل المنطقه الشرقيه بعد بدء عمليه الكرامه وتطهير الشرق من سيطره التكفيريين و الأخوان.
    10- السطو علي البنك المركزي وخزينه الدوله وتحوليها الي تركيا وغيرها من الدول والحسابات البنكيه الأخوانيه.
    11- إتفاق الصخيرات وماتلاه من تلاعب في إتفاقياته وعدم الإلتزام ببنوده مثل حل المليشيات وشرط حصول الحكومه علي موافقه البرلمان.
    12- إستجلاب وتشجيع الأتراك علي إحتلال الوطن وتوقيع الإتفاقيات الغير شرعيه تسمح للترك بالسيطره علي رزق الليبين مقابل بقاء إخوان صهيون في الحكم.
    13- إستجلاب مرتزقه الذين عاثوا في الأرض فسادا اعتدوا علي الليبيون سرقوا أملاكهم وأعتدوا علي شرفهم وعرضهم وقتلوا الكثير من أبناء الوطن.

    رد