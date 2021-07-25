المشري: نرفض الانقلابات على “الأجسام المنتخبة وتعطيل الديمقراطية” في تونس

علق خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها إنقلاباً على حد زعمه.

وغرد “المشري” على تويتر: “14 فبراير 2014 انقلاب حفتر.. 25 يوليو 2021 انقلاب قيس.. ما أشبه الليلة بالبارحة.. نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية” وفق تعبيره.

توصيف المشري جاء بعد هجوم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني التونسي، على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوله بأنها استثناءً، وتدفع الشعب إلى الظلمات، وأنه لا يصح إلا الصحيح، وفق قوله.

أضاف الغنوشي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أنه متأكد من أن الشعب التونسي سيدافع عن ثورته وأن ما حدث لم يكن انقلاباً، وأن هناك استغلال للظروف الصعبة التي تعيشها تونس، على حد قوله.

وواصل قائلًا: “متأكد ان الشعب التونسي سرعان ما سيدرك أن هذه القرارات ستعيده إلى عصر الظلمات والاستبداد وسلطة الرأي الواحد” على حد تعبيره.