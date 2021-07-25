بعيو: قيس وضع حدا لمهزلة تسلط الإخوان ولإنقاذ ليبيا لابد من وجود رئيس للدولة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق محمد بعيو، في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك: “في الذكرى 65 للاستقلال الرئيس قيس سعيد بدعم الجيش والأمن وتلاحم شعبي يضع حداً لمهزلة السلطة في تونس، ويُنهي تسلط عصابة الإخوان، لإنقاذ ليبيا لابد من وجود رئيس للدولة يُنهي المهزلة ويحسم المسألة”.

بدأ الشعب التونسي ثورة ضد حركة النهضة الإخوانية، اليوم الأحد، الأمر الذى أدي لتدخل من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وقال الرئيس التونسي، الشعب يواصل ثورته في ظل الشرعية وسيطبق القانون على الجميع، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص، ولن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، متابعا، الإجراءات المتخذة اليوم ليست تعليقا للدستور.