الزائدي: الشعب التونسي ينتفض ضد الإخوان

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى أنّ “الشعب التونسي ينتفض ضد الإخوان، والرئيس قيس سعيد لم يرضى ان يكون بيدقا وشاهد زور على انتهاكاتهم ضد الوطن والشعب ، ويقرر تنفيذ مطالب الشعب”.

وتابع الزائدي في تدوينة على صفحته في الفايسببوك قائلاً: “فمتى ستستوعب البيادق الليبية الدرس .. دعوة الى المنخرطين في المليشيات ، والحكومات والرئاسي، انفضوا عنكم غبار الذل والطمع والخوف فعصر الاخوان صار من الماضي البغيض… ودعوة الى الشعب الصابر الصامد لقد دقت ساعة العمل “.

مختتما بالقول: “ايها الرجال والنساء من القيادات الثورية الوطنيةمسؤليتكم التاريخية قيادة مسيرة شعبكم في مسيرة الانعتاق”.

” style=”height: 317px;”>