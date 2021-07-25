ردًا على تجميد عمل مجلس النواب التونسي .. المشري :  “قيس” مثل “حفتر” انقلب على السلطة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شبه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما حدث في تونس اليوم بما حدث في ليبيا بتاريخ الرابع عشر من فبراير عام 2014 عندما أعلن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بانطلاق عملية الكرامة .

ودون المشري على حسابه الرسمي على فيسبوك “ما أشبه الليلة بالبارحة .. 14 فبراير 2014 انقلاب حفتر .. 25 يوليو 2021 انقلاب قيس سعيد ”

وقال المشري “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن اليوم الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال بيان الرئاسة التونسية:” الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية”.

وتشهد تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.