الزائدي: الشعب التونسي ثار ضد الإخوان والرئيس لم يقبل أن يكون بيدقاً لهم

قال القيادي بالنظام السابق مصطفى الزائدي، إن الشعب التونسي ينتفض ضد الإخوان، والرئيس قيس سعيد لم يرضى أن يكون بيدقا وشاهد زور على انتهاكاتهم ضد الوطن والشعب، ويقرر تنفيذ مطالب الشعب”.

وواصل قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “متى ستستوعب البيادق الليبية الدرس .. دعوة إلى المنخرطين في المليشيات، والحكومات والرئاسي، انفضوا عنكم غبار الذل والطمع والخوف فعصر الإخوان صار من الماضي البغيض… ودعوة إلى الشعب الصابر الصامد لقد دقت ساعة العمل”.

واختتم قائلًا: “أيها الرجال والنساء من القيادات الثورية الوطنية.. مسؤليتكم التاريخية قيادة مسيرة شعبكم في مسيرة الانعتاق”.