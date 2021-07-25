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اقعيم يبحث مع بوجواري عقوبات استخدام الأسلحة في المناسبات وكورونا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وكيل وزارة الداخلية للشون الفنية فرج اقعيم، اجتماعا برئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري،  لدراسة أخر المُستجدات في الصعيد المحلي والذي كان أبرز ملفاتها ملف الرماية العشوائية في المُناسبات الاجتماعية الذي كان ضمن الخطوط الحمراء في الاجتماع حيث تناقش الطرفان حول وضع آلية للرقابة على المناسبات و تحذير قاعات الافراح بعدم السماح باستخدام السلاح نهائياً خصوصاً بعد صدور قرار بتجريم كل من يحمله والتحذير بالعواقب التي سينالها كل من يقوم باستعمال الأسلحة في المناسبات والرمي عشوائي ما يُعتبر تهديد صريح لأرواح المواطنين وسلامتهم بالمدينة .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تطرق الطرفات خلال الاجتماع إلى ملف الصحة وكل ما يتعلق بفايروس كورونا ومُناقشته الوضع الوبائي خلال الاجتماع للوصول لحلول تُناسب الوضع الحالي في الشارع العام في حال صدرت تعليمات من وزارة الصحة بشأن الحظر الجزئي للمُدن الليبية .

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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