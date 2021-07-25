اقعيم لوزير الرياضة: أملاك الدولة الليبية و القطاعات العامة حق عام لا ينبغي المساس به

عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم اجتماعاً موسعاً مع وزير الرياضة عبدالشفيع جويفي رفقة وكيل الوزارة جمال أبو نواره ومُدير إدارة المُنشأت الرياضية بالوزارة وعدد من مُستشاري ومُدراء الإدارات.
وتمحور الإجتماع في ملف أملاك ومباني وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية وكيفية إسترجاع المسلوب منها بالشكل القانوني فيما يخوله القانون.
بدوره دعا اقعيم الجميع لتشكيل لجنة تختص بحصر الأملاك الخاصة بالقطاع و تضمينها بمستنداتها الرسمية و تقديم المسلوب منها للداخلية لتقديم غطاء أمني مُناسب لإسترجاء أملاك الوزارة بالشكل القانوني، مؤكداً بأن أملاك الدولة الليبية و القطاعات العامة حق عام لا ينبغي المساس به ولا بأي شكل كان مثله مثل أملاك المواطن الليبي الكريم .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك