جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا على لسان المشري تصف ما قام به الرئيس التونسي بالانقلاب

وصفت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا على لسان رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” المنتهية ولايته والقيادي بها خالد المشري قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها “إنقلاب”، على حد زعمه.

المشري، وفي تغريدة له على موقع تويتر، زعم قائلاً: “14 فبراير 2014 انقلاب (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر.. 25 يوليو 2021 انقلاب قيس.. ما أشبه الليلة بالبارحة.. نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”، وفق تعبيره.

توصيف جماعة الإخوان جاء بعد هجوم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني التونسي، على “قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوله بأنها استثناءً، وتدفع الشعب إلى الظلمات، وأنه لا يصح إلا الصحيح”، وفق قوله.

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