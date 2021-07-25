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جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا على لسان المشري تصف ما قام به الرئيس التونسي بالانقلاب

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصفت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا على لسان رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” المنتهية ولايته والقيادي بها خالد المشري قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها “إنقلاب”، على حد زعمه.

المشري، وفي تغريدة له على موقع تويتر، زعم قائلاً: “14 فبراير 2014 انقلاب (القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة) حفتر.. 25 يوليو 2021 انقلاب قيس.. ما أشبه الليلة بالبارحة.. نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”، وفق تعبيره.

توصيف جماعة الإخوان جاء بعد هجوم راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني التونسي، على “قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوله بأنها استثناءً، وتدفع الشعب إلى الظلمات، وأنه لا يصح إلا الصحيح”، وفق قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • كيف ينقلب رئيس جمهورية منتخب من الشعب ياكلب على الشرعية وهو الحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية فاذا انحرفت عن مسارها واراد الشعب تصحيح المسار فعليه ان يستجيب لارادة الشعب فالديمقراطية حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب اما عند الخوان فهى سلم يوصلهم للسلدة بالغش والخداع ثم يلقوه فى وجه الشعب ويفسدون فى الارض ويسفكوا الدماء .
    وما علاقة حفتر يامتخلف عقليا فهو من جاء بقرار من اليرلمان بينما قيس سعيد جمد البرلمان ونتمنى ان يفعل ذلك الرئيس المنفى ويجمد البرلمان ويحل جماعة الاخوان ويطبق ارادة الشعب ياكلب عن طريق الجيش الوطنى .
    عموما الاخوان نراهم الان يتساقطون فى كل مكان ويتم حرق اوكارهم فهى اماكن ضرار وتفريق بين المسلمين وهى فى حكم مسجد ضرار يجب هدمها واحراقها عملا بسنة رسول الله

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  • اظرف مارايت من احتفالات الشعب التونسى بسقوط خكم المرشد هو اصطحاب احد المارة لخروف يتجول به فى الشارع انهاء عصر الخرفان

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  • سقط حكم المرشد الكذابة الغنوشى الارهابى الفاسد .
    بقى على قيس سعيد حل جماعة الاخوان ومصادرة اموالها عملا بثورة يوليو المباركة فالانقلاب على كلاب الارهاب هو الصواب والسكوت عنهم هو العذاب

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  • استعد يامشمش مثلك الاعلى الغنوشى سقط وغدا سيتم القبض عليه من قفاه وايداعه السجن فهو قاتل لشكرى بلعيد وغيره من المعارضين وكان يظن انه سيفلت من العدالة كان غيرك اشطر مرشدك فى السجن فى مصر

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  • كيف يسمى انقلاب وأنتم مجرد موظفين مطلوبين للمحاكمة في الفساد المالي والاداري من مجلس رئاسي ..!!

    يعني هذا اعتراف من البرلمان بأنه كان يسيطر على حوائج المواطنبن ومعيشتهم في الدولة ـوتخصيص المال الغام لأحزابهم ونسائهم ولاءهم ليس للوظن ومؤسساته الوطنية

    بل يستخدمون الوطن كغطاء لتجاراتهم الشخصية , ونسأل الله أن يتوقف تدفق الاسلحة والرهاب وتهريب البشر فالبحرل والوقود من تونس لليببا
    . العدل والقاانون والحق والأخلاق االمهنية ـ أساس السلامة والأمن العدل في القضاء . ولا يمكن تجريم كل الادارات إلا بالأدلة والبراهين .

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