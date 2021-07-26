كاتب أمريكي يكتب عن «إرادة التوانسة».. بين ميدالية «الحفناوي» وليلة 25 يوليو 

حالة من الفرح والسرور اجتاحت تونس، الأحد الموافق 25 يوليو، بعد قرار الرئيس قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وهو ما اعتبره المواطنين انتصارًا جديدًا ظفرت به تونس، بعد نجاح السباح أحمد الحفناوي في رفع اسم بلدهم عاليا والفوز بالميدالية الذهبية لبلاده وللدول العربية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

“الفرح الذهبي للمراهق التونسي هو بالضبط ما يحتاجه العالم الآن”، هكذا صاغ الكاتب الأمريكي آلان أبراهامسون، مقاله المنشور على موقع “سي بي اس “، والذي رصدته الساعة 24، والذي رصد خلاله أهمية وقيمة ميدالية التونسي أحمد الحفناوي ١٨ عاما.

وحقق السباح التونسي، أحمد الحفناوي، أول ميدالية ذهبية لبلاده وللدول العربية في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن فاز بسباق 400 متر، ليصبح خامس تونسي يحرز ذهبية في الأولمبياد.

يقول «أبراهامسون» في مقاله؛ إن “سباحا تونسيا مذهلا يأتي بالفوز من حارة ٨ التي تصنف الأضعف في 400 متر سباحة حرة ب 4 د و 12 ثـ”، لافتًا “العالم بحاجة إلى الفرح.، خاصة الآن، لهذا السبب ، لدينا هذه الألعاب الأولمبية”.

وتابع؛ “عندما لمس أحمد حفناوي التونسي الجدار الأخير في سباق 400 متر سباحة حرة رجال، نظر حوله ورأى أنه فعلها، نعم، جاء الأول. في تلك اللحظة، بدا وكأنه يبكي بدهشة.. سحب نفسه على خط الممر ولكم الماء. بعد لحظات قليلة ، وقف على منصة الميداليات، بقميص وسراويل قصيرة عليها شعارات تونس، عيناه ساطعتان، نشيد وطنه يعزف له – من أجله! – وشرب كل شيء ، وعندما خلع قناعه، كان يمكن رؤيته مبتهجًا بفرح مطلق”.

وأردف الكاتب الأمريكي؛ “هذا تذكير بأنه – على الرغم من كل شيء – يمكننا ، نحن الناس في كل مكان ، أن ننتصر. عبر العديد من العقبات والتحديات في عالمنا. ورغم كل شيء ، وعلى وجه الخصوص ، الآن، على الرغم من الصعاب السخيفة”.

وعقب قائلًا: “عندما لا يؤمن أحد بك. فيما عدا…. أنت، عندما تم تصنيفك قبل عامين فقط خارج أفضل 100 سباح في العالم. عندما تأتي إلى طوكيو ، وفقًا لـ FINA ، الهيئة الدولية للسباحة ، كان ترتيبك العالمي رقم 17. عندما تدخل السباق ، تكون المتأهل الأخير – بفارق 14 جزء من المائة من الثانية”.

وأشار إلى أنه “عندما تكون السباح الثاني فقط ، على الإطلاق ، من تونس الذي يخوض نهائي السباحة الأولمبية – فقد فاز أسطورة المسافات أوس ملولي بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في بكين عام 2008 ، وفاز بالميدالية البرونزية في لندن عام 2012 ، وكذلك الفائز بالميدالية العاشرة. – حاصل على الميدالية الذهبية في المياه المفتوحة في لندن”.

وأردف؛ ” في آخر تصفيات ، خرجت في الحارة ٨ ، وعادة ما تكون كما مهملا في السباق. كان حفناوي ، الثالث عند 100م ، وصل بنفسه إلى المركز الثاني في المنعطف الثالث – أي خلف وينينجتون ، في الممر التالي ، سبعة ، قاطعا 150 مترًا. لقد مكث هناك. في المرتبة الثانية ، الآن خلف McLoughlin ، في الممر الثاني ، عبر حمام السباحة. كانت ضربات حفناوي من 200 وما بعدها من النوع الذي تحبه ، لأن الاتساق هو ما يفوز: 28.55 ، 28.50 ، 28.56 ، 28.42″.

وأكمل الكاتب الأمريكي مقاله: “ثم جاءت الخمسين الأخيرة”، لا أستطيع تصديق ما جرى “قال حفناوي”، وأضاف “إنه حلم” و”قد تحقق ذلك”.