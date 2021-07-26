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عقب قرارات سعيّد.. ميليشيات إخوانية ليبية تتجه نحو حدود تونس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

أعلنت ميليشيات تابعة لتنظيم الإخوان غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها، واستدعت كافة عناصرها بأوامر عليا من قادة التنظيم، تزامنا مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بإقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الأغلبية الإخوانية.

وجاء هذا بعد قليل من إعلان خالد المشري، رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لتنظيم الإخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة غربي البلاد، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، واصفا إياها بـ”الانقلاب”.

وقالت مصادر داخل طرابلس لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن هناك اجتماعات لقادة تنظيم الإخوان في ليبيا أجريت بعد قرارات الرئيس التونسي، و”حدث تواصل مع قيادات الإخوان في تونس، وبعدها أعلنت ميليشيات الإخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها”.

وأوضحت المصادر أن 3 معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلومترا كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها، وأن هناك تحركات تم رصدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية.

نكسة إخوانية

وكان المشري سارع للتعبير على حسابه بموقع “تويتر”، رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست التنظيم المنتمي إليه.

وقال: “نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية”، حسب زعمه.

وانتقد الليبيون تغريدة المشري، وهاجموه بأشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه وتنظيم الإخوان بـ”أكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد”.

مباركة الجيش الليبي

في المقابل، بارك القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر انتفاضة الشعب في تونس ضد الإخوان.

وقال حفتر: “نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد القضاء على أهم عثرة في طريق تطورها”.

ومساء الأحد، قرر سعيّد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر، بموجب الفصل 80 من الدستور، أن يتولى رئاسة النيابة العمومية لـ”الوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية”.

وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”، وأضاف بحسم: “من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص”.

وتابع الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية: “لم نكن نريد اللجوء للتدابير رغم توفر الشروط الدستورية، لكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.

وخرجت أعداد كبيرة من التونسيين للاحتفال في الشوارع، واقتحم عدد من المحتفلين بقرارات رئيس البلاد عددا من مقرات حركة النهضة، في الوقت الذي طوقت به قوات من الجيش مبنى البرلمان.

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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تعليقات

  • انا لست اخواني ولكن كل ما ذكر كذب وافتري وكل ما يسعى اليه الصعلوك المنتهى حفتر ومليشاته القذرة وانصار النظام المباد حكم الفرد الاستبدادى وتوريثه بعده باذن الله ثم بعزيمة ثوار 17 فبراير الاوفياءلن يحصل ولن تدخلوها بالقوة ولو بعد 100 سنة وان عدتم عدنا ونحن في الانتظار وكذلك نعوشكم كما انكسرتم على اسوارها اول مرة وغررتم بابناء ليبيا المساكين ،صدقونى سيكون الثمن هذه المرة اضعاف مضاعفة منكم وللاسف منا ومن خيرة شباب ليبيا الذي ضاع منه الكثير ولن نسطتع تعويضه بسهوله لعشرات السنين فلا تتبعو خطوات الشيطان فانه لكم عدو مبين فالسلم خير والانتخابات على الابواب..؟؟؟……ومن يفوز فليحكم بالعدل بين الليبين وتكون الفترة محدودة لاتتجاوز 5 سنوات ويحاسب فى نهاية كل سنه خلال وليته يعنى 5جلسات محاسبة ….. ليتم التدول على الحكم

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    • اي عزيمة ثوار ياسيد /تروني؟؟؟ تقصد ثوار فبراير ؟؟؟الثوار الحقيقيين رجعوا لبيوتهم بعد تدخل الناتو اي بعد شهر من قيام هذه الثورة بعد ان عرفوا انها مؤامرة وندموا وتركوا السلاح ..الذين بقوا هم لصوص وقطاع طرق وبلطجية وخريجين سجون وقتلة وحشاشين واصبح منهم القادة والسياسيين والخبراء والسفراء والوزراء ونواب وهذه من علامات الساعة : تري الحفاة العراة يتطاولون في البنيان…في كل الاحوال ياسيد/ تروني عزيمة الثوار في النهب واللهت والسرقة والقتل معروفة ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

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  • كلام فارغ…تونس بها جيش وطني و مؤسسة أمنية محترفة لن يستطيع احد من الطوار الاشاوس الدخول او الاقتراب وهو يحمل السلاح من ارضها …و جماعة سبابيط الاصبع يعرفون الامن التونسي جيدا وبالتالي هذا كله كلام فارغ و جعجعة ….تونس دولة مؤسسات مثل مصر وأستطاعت الخروج بأقل الاضرار من نكبتها لولا تسلط الاخوان عليهم لكان وضعها أفضل ولكنها أستفاقت اخيرا والقادم أفضل انشاءالله لتونس ول ليبيا …

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