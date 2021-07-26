بليحق : لجنة النواب وصلت روما لمناقشة التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات

أخبار ليبيا 24

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن لجنة مجلس النواب الليبي وصلت إلى العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد.

وأوضح بليحق أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 من ديسمبر لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

وأشار بلحيق إلى أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم : عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.