وزير الداخلية: 500 مليون دينار مطلوبة لدعم أمن الجنوب

طالب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن، مجلس الوزراء؛ بتخصيص خمسمائة مليون دينار؛ لتوفير الدعم اللازم لمديريات الأمن في المنطقة الجنوبية.

وقال “مازن”، خلال مداخلته في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مدينة سبها برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة: مديريات أمن الجنوب بحاجة إلى دعم كبير.

وأشار إلى أن مراكز الشرطة بدأت، هذه الأيام، العودة إلى ممارسة أعمالها، بشكل طبيعي.

وأضاف: الدعم الذي قدمناه مؤخرًا لمديريات أمن الجنوب؛ يُعد دعمًا بسيطًا وخجولاً لا يُلبي طموحات المرحلة الراهنة.

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