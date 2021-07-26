العيساوي: قرارات الرئيس التونسي صائبه بعد فشل الحكومة وصراعات البرلمان الصبيانية

علق المحلل السياسي الليبي عبد السيد العيساوي، على الأحداث في تونس، وقال إنه: “رغم أنه شأن تونسي داخلي وجب عدم التدخل فيه، إلا أنه من الحري معرفة الأسباب التي أدت إلى ماقرره الرئيس التونسي بالأمس”.

العيساوي، وعلى حسابه بـ”فيسبوك” أضاف: “صراع عبثي صبياني داخل البرلمان، تفشي جائحة الكورونا وإنهيار المنظومة الصحية، عجز الحكومة عن معالجة الظروف الإقتصادية التي يعيشها المواطن التونسي”.

وتابع المحلل السياسي الليبي قائلاً: “باختصار هذه هي الأسباب الثلاث الرئيسية والتي اراها أدت إلى ماحدث، ولهذا فقرار الرئيس قرار صائب بحكم واجبه، فهنيئا لك تونس برجالك”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

