العيساوي: قرارات الرئيس التونسي صائبه بعد فشل الحكومة وصراعات البرلمان الصبيانية

علق المحلل السياسي الليبي عبد السيد العيساوي، على الأحداث في تونس، وقال إنه: “رغم أنه شأن تونسي داخلي وجب عدم التدخل فيه، إلا أنه من الحري معرفة الأسباب التي أدت إلى ماقرره الرئيس التونسي بالأمس”.
العيساوي، وعلى حسابه بـ”فيسبوك” أضاف: “صراع عبثي صبياني داخل البرلمان، تفشي جائحة الكورونا وإنهيار المنظومة الصحية، عجز الحكومة عن معالجة الظروف الإقتصادية التي يعيشها المواطن التونسي”.
وتابع المحلل السياسي الليبي قائلاً: “باختصار هذه هي الأسباب الثلاث الرئيسية والتي اراها أدت إلى ماحدث، ولهذا فقرار الرئيس قرار صائب بحكم واجبه، فهنيئا لك تونس برجالك”.
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