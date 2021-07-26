دفاعاً عن جماعة الإخوان الإرهابية بتونس.. المتحدث باسم أردوغان: ندين المحاولات الفاقدة للدعم الشعبي في تونس

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ما سماها “تعليق العملية الديمقراطية في تونس”، وفق قوله.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

قالن، وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قال: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”، بحسب زعمه.

وأردف :” ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”، على حد تعبيره.

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