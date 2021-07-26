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دفاعاً عن جماعة الإخوان الإرهابية بتونس.. المتحدث باسم أردوغان: ندين المحاولات الفاقدة للدعم الشعبي في تونس

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ما سماها “تعليق العملية الديمقراطية في تونس”، وفق قوله.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الإثنين، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

قالن، وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء التركية “الأناضول”، قال: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”، بحسب زعمه.

وأردف :” ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”، على حد تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • يشعر العميل القردوغان بالخطر بعد سقوط حليفه الشيطاني في تونس الغنوشي وبدأ يصيح متحججا بالديمقراطية وهو تناسي افعاله الاجراميه واعدامه المئات من الاتراك وسجن الالاف وعزل الاف من عملهم وتهجير الاكراد والعبث بالحتياطيات المصرف المركزي وسرقته مع صهره وغيرها من الاعمال الاجرامية..أقرأوا كتاب المحامي الدكتور الاستاذ/ ثروت الخرباوي الذي أنشق عن الاخوان عام 2002 وكتابه (( سر المعبد)) الذي فضح فيه الاخوان واعمالهم الاجرامية…ستعرفون حقيقة هذا الحزب الملعون وتحالفاته الشيطانية ضد الشعوب وعلاقته بالماسونية والصهيونية العالمية …ستتفاجئون بحجم المؤامرة …

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