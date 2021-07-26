طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 26 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33- 39) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.

• الرياح: شمالية غربية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على الخليج.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (30- 35) مْ ، ولا تتجاوز (28) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37- 42 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (36- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:10).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:16).

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