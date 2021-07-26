المقطف: تونس عبرت النفق الأشد ظلمة في تاريخها منذ الاستقلال

قال الكاتب الصحفي والمحلل خليفة المقطف، إن تونس ترمي جلدها المستعار، وليلة ملتهبة في تونس والأحداث تتلاحق بعد خطاب الرئيس سعيد، الرئيس الوديع الذي استغلت النهضة وأحلافها وداعته فعبثت بالبلاد وأرزاق وكرامة العباد، واستباحت تونس كالجراد، مصدقة كذبتها الكبرى بأنها صاحبة الثورة واسقاط بن علي.

المقطف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، أضاف قائلاً: “الرئيس رمى عنه جلد الحمل وخرج أمامهم فجأة نمر.. ليس من ورق..بل نمر حقيقي .. وهو ماأذهلهم وأربكهم ماأتاح الوقت اللازم له ليكمل إجراءاته، وأقفل المنافذ أمام الهاربين ..وأوقف التحويلات المالية إلى الخارج وأنزل الجيش إلى الشارع وطوق البرلمان لمنع النهضة من التحصن والإعتصام به”.

وتابع قائلاً: “الأحداث تتسارع وغدا لن يكون كاليوم..والنهضة قدخسرت معركتها مع الإحتجاجات الأولى التي قادتها عبير موسي..وماحدث مساء اليوم هو إعلان رسمي باطاحة النهضة التي استخفت بالشعب ولم تعتبر بغيرها واستمرت في غيها وضلالها ..سقطت النهضة واستعادت تونس نفسها..ولم يبق سوى فلول الدولة العميقة التي خلقتها كأذرع شيطانية لإحكام القبضة على البلاد”.

وأوضح أنه كما لم يبق لجماعتنا حائط يتكئون عليه سوى العجوز الأخرق تبّون..أما السيسي فسيتمدد لأن الصراخ الإعلامي والتآمر السياسي والأمني سينصرفان عنه إلى حين نحو عدو جديد للتنظيم الذي أحرق نفسه مبكرا، ومن المحتمل أن تلجأ الحركة للإرهاب وقد جهزت نفسها له طوال سنوات ..لكنه سيعود عليها بالوبال كسياساتها، ومن المهم أن لاتصدر السلطات الليبية الرسمية أي بيان معاكس لرغبة الشعب التونسي الشقيق .سيكون أمام تونس أياما صعبة قد تطول ..لكنها عبرت النفق الأشد ظلمة في تاريخها منذ الإستقلال “.

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