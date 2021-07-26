مفوضية الانتخابات تحدّد الصعوبات التي تواجه مركز الاتصالات “1441” للدعم

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانًا حول صعوبات الاتصال بمركز الاتصالات بالمفوضية عبر الرقم 1441 الخاص بالدعم والمساعدة.

وقال البيان: نظرًا للكم الهائل من المكالمات الواردة إلى الرقم المجاني الخاص بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالتسجيل أو تغيير المراكز الانتخابية، الأمر الذي سبب ضغطًا أكبر على خطوط الاتصال وتأخر الرد على المواطنين؛ لزم التنويه إلى أن عدد المكالمات الواردة يوميًا يصل إلى حوالي 12 ألف مكالمة، يستغرق كل منها ثلاث دقائق في المتوسط، لاستعراض المشكلة وبحث الحلول.

وأضاف: هذه المكالمات ترد من خلال 40 خطًا هاتفيًا تمثّل سعة الشبكة المتاحة، مما يتعذر معه الردّ على هذا الكم الهائل من المكالمات في الوقت نفسه.

وأشار البيان إلى أن عدد ساعات عمل موظفي المركز 12 ساعة يوميًا، من العاشرة صباحًا، بما في ذلك الجمعة والسبت.

وتابع: تمحورت غالبية المشكلات الواردة حول فكّ الارتباط عن رقم الهاتف وتغيير مراكز الانتخاب؛ مما يستغرق وقتًا أطول لكل مكالمة، مع ضرورة توفير خدمة إنترنت سريع للربط بمنظومة التسجيل، وهو ما يكون متعذرًا أحيانًا لعدم ثبات السرعة.

وأكدت المفوضية عدم وجود خلل في منظومة التسجيل، حيث تمكن عشرات الآلاف من المواطنين من الاتصال وحل مشكلات التسجيل، مشيرة إلى تواصل الجهود للتغلب على كافة الصعوبات بشكل كامل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية