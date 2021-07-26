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البعثة الأممية تكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة التابعة لمجلس النواب في روما

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، أنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

البعثة، وفي بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، قالت: “تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، قبلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري”.

وتابعت: “ويتمثل دور البعثة خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وشددت البعثة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وحثت البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت البعثة عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • للهم يارب العالمين خالق السموات والأرض ـ كما أهلكتت القرون الأولون
    وطغيان فرعون وحسد الهائمون
    ـ للهم يارب العالمين دمر على الخرّاصون والمشعوذون والمكذبون
    ـ والظالمون والجاحدون ـ والمزورون والحاسدون ـ
    وانت بهم لقوي عزيز عليم ـ
    —————-
    ولو كانوافي أقطار ابسموات والأرض أو بروج مشيدة أو قلاع محصنة أوفي سائر ما خَلقت ـ والله عزيز حكيم .
    .اللهم أمين – اللهم أمين – اللهم أمين -اللهم أمين

    youtube.com/watch?v=OT24IEdILZo

    رد

  • للهم يارب العالمين خالق السموات والأرض ـ كما أهلكتت القرون الأولون
    وطغيان فرعون وحسد الهائمون
    ـ للهم يارب العالمين دمر على الخرّاصون والمشعوذون والمكذبون
    ـ والظالمون والجاحدون ـ والمزورون والحاسدون ـ
    وانت بهم لقوي عزيز عليم ـ
    —————-
    ولو كانوافي أقطار ابسموات والأرض أو بروج مشيدة أو قلاع محصنة أوفي سائر ما خَلقت ـ والله عزيز حكيم .قاتلهم الله
    .اللهم أمين – اللهم أمين – اللهم أمين -اللهم أمين

    youtube.com/watch?v=aYZEq9s2d_8

    youtube.com/watch?v=aYZEq9s2d_8

    رد