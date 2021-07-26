البعثة الأممية في ليبيا تثمّن اجتماع روما.. وهذه توصياتها

أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا حول الاجتماع المرتقب عقده في روما، مُعلنة قبولها دعوة مجلس النواب لتقديم الدعم لعمل لجنة مجلس النواب، المنشأة بموجب قرار مجلس النواب رقم 42 بتاريخ 7 يوليو 2021، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الذي سيعقد في روما في الفترة من 26 إلى 29 يوليو.

وسيكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال هذا الاجتماع هو تقديم الدعم الفني والمشورة إلى لجنة مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تطوير مسودات القوانين الانتخابية، على أساس مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع في روما، بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس فيما يتعلق بإعداد التشريع الانتخابي.

وحثّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التصرف بحسن نية تجاه تحقيق هذه الأهداف، والتنسيق بما يتماشى مع الأحكام ذات الصلة بالاتفاق السياسي الليبي.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها للحكومة الإيطالية لاستضافة هذا الاجتماع، مبديةً أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل لجنة مجلس النواب، بشكل كامل، بالمبادئ والأهداف المذكورة أعلاه، للخروج بإطار قانوني وزخم إضافي لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بصورة حرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

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