مطالب بسرعة تطعيم السجناء في ليبيا ضد كورونا

أصدرت مؤسسة “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا” بيانًا بخصوص المطالبة بإطلاق حملة تطعيم لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل.

وقال البيان: بالنظر إلى تصاعد وانتشار حالات الإصابة فيروس كورونا المستجد، وتزايد المخاوف من متحوّر “دلتا” ومتحوّرات أخرى، وتحسبًا لذلك؛ وخوفًا من أن تكون هذا مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز مصدرًا من مصادر العدوي وانتشارها، وحرصًا على حياة السجناء والمحتجزين والمتواجدين بمراكز الاحتجاز وسلامتهم الصحية؛ فإن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة القيام بإطلاق حملة تطعيم للسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، على وجه السرعة ودون تمييز، والتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إطلاق هذه الحملة .

ولفت البيان إلى أن هذه المطالبة تأتي تأسيسًا على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بضمان حق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمرافق الاحتجاز ، وبناءً على ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتحديدًا ما نص عليه فيما يتعلق بحق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين.

وأردفت المؤسسة أن مطالبتها بهذا الخصوص تستند كذلك إلى ما جاء في الأنباء الواردة ، والتي تُفيد بتفشي جائحة كورونا المستجد في بعض السجون ومرافق الاحتجاز ، وبالنظر إلى حق السجناء في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية والبيئة الصحية ، وما يستلزمه الموقف الإنساني والقانوني حيال توفير الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

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