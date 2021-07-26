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«البعثة الأممية»: سنقدم الدعم والمشورة للجنة «النواب الليبي» و«مفوضية الانتخابات» خلال اجتماع روما

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

وقال بيان صادر عن البعثة: “يأتي ذلك تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولاية البعثة الأممية، في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأضاف البيان “يتمثل دور البعثة خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وشددت البعثة على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وتحث البعثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.

وأعربت عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها هذا الاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دعاء للقضاء على السحر والشعوذة وتطهير اابيوت من الخبائث وركمه:

    اللهم يارب العالمين خالق السموات والأرض ـ كما أهلكتت القرون الأولون
    وطغيان فرعون وحسد الهائمون
    ـ للهم يارب العالمين دمر على الخرّاصون والمشعوذون والمكذبون
    ـ والظالمون والجاحدون ـ والمزورون والحاسدون ـ
    وانت بهم لقوي عزيز عليم ـ
    —————-
    ولو كانوافي أقطار ابسموات والأرض أو بروج مشيدة أو قلاع محصنة أوفي سائر ما خَلقت ـ والله عزيز حكيم .
    .اللهم أمين – اللهم أمين – اللهم أمين -اللهم أمين.

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