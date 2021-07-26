اجتماع طارئ في الجفرة لرصد تطورات الوضع الوبائي

عقد اجتماع طارئ، في قاعة الاجتماعات بمكتب عميد بلدية الجفرة؛ لوضع الآلية المناسبة، واتخاذ الخطوات العاجلة؛ لمنع ازدياد انتشار فيروس كورونا.

الاجتماع، الذي دعا إلى عقده عميد البلدية؛ حضره عددٌ من قيادات المدينة وجميع الجهات الطبية والأمنية، ومدير مراقبة التعليم بالجفرة، ومدير مديرية أمن الجفرة المكلف، ومدير الحرس البلدي.

وأسفر الاجتماع عن إصدار مسودة ينتظر أن تٌترجم إلى قرارات رسمية خلال الساعات القادمة, تشمل فرض حالة الحظر التام من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحًا، لمدة عشرة أيام، والتواصل مع الجهات المختصة لإيقاف مراسم عقد الزواج، وإقفال جميع المطاعم والمقاهي والاعتماد على خدمات توصيل الطلبات فقط.

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