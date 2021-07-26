ليبيا
قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس.
متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
26 July, 2021
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ليبيا
متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |
26 July, 2021
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هذا هو الصحيح …يتم اغلاق هذه القناة الصهيونية المأجورة ل قطيره وتركيا حتي لا يكون لها دور كما كان لها في تأجيج نكبات 2011 في الدول العربية والتي كانت منبرا للمجرمين والبلطجية والهاربين من السجون….تحية تقدير للامن التونسي الوطني …
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