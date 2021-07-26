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قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس.

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

قوات الأمن تقتحم مكتب الجزيرة في تونس.

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

26 July, 2021

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا هو الصحيح …يتم اغلاق هذه القناة الصهيونية المأجورة ل قطيره وتركيا حتي لا يكون لها دور كما كان لها في تأجيج نكبات 2011 في الدول العربية والتي كانت منبرا للمجرمين والبلطجية والهاربين من السجون….تحية تقدير للامن التونسي الوطني …

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