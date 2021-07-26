قريفة: ليبيا وتونس.. شعب واحد في دولتين

وصف الكاتب والسياسي السابق موسى قريفة، كل من ليبيا وتونس بأنهما “شعب واحد في دولتين”.

وقال قريفة، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (تونس الخضراء ستكون أكثر اخضرارا وان استفحل الجدل): “أكرر ما قلته وأقوله اليوم “ليبيا وتونس.. شعب واحد في دولتين”، وتداعيات ما حصل وسيحصل في تونس سيكون في ليبيا، لكن علينا كليبيين أن ندرك أن ما حصل في تونس شأن داخلي يهم الدولة والشعب التونسي، وأجزم القول بحكم فهمي واطلاعي على تاريخ الشعب التونسي أن هذا الشعب سيكون الرقم الصعب في المعادلة التي كتبها البارحة السيد الرئيس قيس، هذا الشعب سيضع النقاط النهائية على حروفها وسيكون ميزانها”. ما حصل وسيحصل في تونس خلال الساعات والأيام والأسابيع القادمة إن تم في إطار سلمي حضاري بعيدا عن العنف، فأنه سيكون من أهم الدروس السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفي مجريات ثورات الشعوب والمجتمعات العربية منذ عام 2011 وحتى اليوم”.

وتابع قريفة،: “لا أستطيع بحكم قيمي وثقافتي الأكاديمية والمهنية والاخلاقية الانغماس في استقراء وتحليل المسألة التونسية، ولا أدعي فهمها، فلتونس ظروفها ونخبها ومؤسساتها القادرة بإذن الله على إعادة ضبط أتزان مركبها السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ما يهمني وأتمناه من كل قلبي، ألا تدخل تونس في مستنقع العنف السياسي والاجتماعي بأشكاله اللفظية والمادية والثقافية والرمزية، ان لم يحصل ذلك، فان تونس الخضراء ستخرج أكثر نضجا وقوة واستقرارا واخضرارا، وسيعيد الكثير من الذين اخطأوا في فهم وممارسة العمل السياسي والبرلماني داخل تونس وخارجها مراجعة أنفسهم ومشاريعهم وسلوكهم السياسي والقيادي، حفظ الله تونس الخضراء وشعبها العظيم، دمتم بخير وأمن وسلام”.