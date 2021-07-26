حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 26 يوليو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

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