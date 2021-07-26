ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة تطعيم السجناء في ليبيا ضد كورونا

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

26 يوليو، 2021 12:15 م

0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك