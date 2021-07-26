ردا على المشري.. قزيط: ما يحدث في تونس شأن داخلي

أعرب عضو مجلس الدولة ابوالقاسم قزيط، عن تمنياته لتونس وشعبها السلامة والاستقرار.

وعلق قزيط في تصريح صحفي على الأحداث في تونس قائلا :”ما يحدث في تونس شأن داخلي تونسي، نحن في ليبيا أبعد ما نكون عن وضع يمكننا من تقديم تقييم لدول أخرى، أحث كل السياسيين في ليبيا أن يحتفظوا بآرائهم وتقييماتهم ويتركون الشعب التونسي يحدد خيارته ومصائره، ولا يمكننا الا أن نتمنى السلامة والاستقرار للبلاد التونسية والشعب التونسي الشقيق”.

يأتي هذا فيما كان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قد أعلن في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، رفضه لقرارات الرئيس التونسي، قيس سعيد.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرر أمس الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.