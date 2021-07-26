البعثة الأممية: على اللجنة البرلمانية إقرار قوانين انتخابية تتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي

أخبار ليبيا 24

حثت البعثة الأممية للدعم في ليبيا كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على إقرار قوانين انتخابية تتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.

وفي بيان لها، أوضحتالبعثة أن دورها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية في روما، سيقتصر على تقديم الدعم ومشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب ومفوضية الانتخابات في وضع قوانين انتخابية تستند إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية.

وشددت البعثة على إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة ونزيهة.

وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق وصول لجنة مجلس النواب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما مساء الأحد.

وأوضح بليحق أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في 24 من ديسمبر لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.