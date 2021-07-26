عن أحداث تونس.. الزائدي: لقد أنبلج الصبح

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى، الضوء على الأحداث في تونس، وقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “من خلال متابعة ردود الأفعال لقرارات الرئيس التونسي الوطنية في 25 يوليو، برز رفض حزب العدالة التركي لها واعتبرها اعتداء على الشرعية، وعلى الثورة التونسية. وأفتى اتحاد علماء المسلمين “اتحاد القرضاويين” بحرمة الانقلاب على العقد الاجتماعي الذي وقعه الشعب التونسي “هكذا بالنص” وأصدر مجلس الدولة الليبي المسمى الإخواني المنهج والتوجه، بيانا رفض فيه الانقلاب على المؤسسات المنتخبة، حسب تعبيره، رغم علمهم أن الرئيس منتخب وطبق الفصل 80 من الدستور الذي مرره الإخوان في عام 2014. عندما تعرف من يعارض آمر ما تستطيع أن تتخذ الموقف المناسب وأنت مغمض العينين. لقد أنبلج الصبح.. فلن يتمكن الظلاميون من الحديث في النور”.