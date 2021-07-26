«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من رياح شرقية نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن الرياح ستكون شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، تصل سرعتها إلى 30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، يصل اليوم إلى مترين على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

– البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء على الساحل من زوارة إلى الخمس.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية إلى شمالية شرقية على الساحل من الخليج إلى درنة، وتكون شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع ومترين، يصل إلى 2.25 متر على ساحل بنغازي.

– البحر خفيف الموج على ساحل الخليج وأقصى الساحل الشرقي، بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل من بنغازي إلى درنة.

– درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل من شحات إلى درنة، لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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