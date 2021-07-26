«شلوف»: الشعب التونسي أدرى بمصلحته وبمن ينهبه ويذله وقادر على توجيه بوصلة التغيير

علق جمال شلوف، الأكاديمي الليبي، على الأحداث في تونس، ووصف قرارات الرئيس قيس سعيد من جانب حركة النهضة بأنها “إنقلاباً” قائلاً: “كعادتهم، أول توصيف لكل من يقود عملية إنهاء السيطرة الإخوانية واحتكار السلطة والمال وما يتبعها من انتشار الفوضى والفساد والنهب بأنه إنقلابي و ضد الثورة والشرعية، ويشخصنوا حدث التغيير في شخص واحد”.

أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “هم لم ينظروا أبداً لملايين المصريين في الساحات 30 يونيو، ولم يشاهدوا ساحات بنغازي وطرابلس واغلب مدن ليبيا التي غصت بالبشر في مظاهرات مؤيدة للكرامة مايو 2014، ولم يشاهدوا تأييد وشرعنة عملية الكرامة كهدف في لافتات دعاية مرشحي مجلس النواب 2014، وكذلك لا يريدون رؤية فرحة التوانسة الليلية في كل الجهات بعد قرارات تجميد البرلمان واعفاء الحكومة ومحاسبتهم”.

وتابع “شلوف”: “المشكلة أيضاً أن بعض الليبيين لا يريدون رؤية هذه الاحتفالات التونسية البارحة، ويصرون على دعم النهضاويين الأخوان، وأن يستخدموا نفس الألفاظ والتوصيفات، افتحوا عيونكم وشوفوا، وتذكروا أن الشعب مصدر السلطات، ومصلحته هدف كل التشريعات والشرعيات، والشعب التونسي أدرى بمصلحته من كل من هو غير تونسي، وهو الأكثر معرفة بالأمور التونسية، وأدرى بمن ينهبه ويذله، وقادر على توجيه بوصلة التغيير، فلا تتدخلوا فيما لا يعنيكم”.

ويوم أمس، أصدرت الرئاسة التونسية، بيانا قالت فيه: “بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 يوليو 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”.

أضاف البيان: “اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية لمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية”.

ولفت البيان إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها، وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الإخواني التونسي، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد استثناءً، وتدفع الشعب إلى الظلمات، وأنه لا يصح إلا الصحيح، وفق قوله.

أضاف الغنوشي، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أنه متأكد من أن الشعب التونسي سيدافع عن ثورته وأن ما حدث لم يكن انقلاباً، وأن هناك استغلال للظروف الصعبة التي تعيشها تونس، على حد قوله.

وواصل قائلًا: “متأكد ان الشعب التونسي سرعان ما سيدرك أن هذه القرارات ستعيده إلى عصر الظلمات والاستبداد وسلطة الرأي الواحد” على حد تعبيره.