ليبيا تسجل 3,512 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. و23 حالة وفاة

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن رصد 3,512 إصابة جديدة بفيروس “كورونا المستجد”، بينها 2,730 حالة جديدة إضافة إلى 782 حالة مخالطة.

وقال المركز، عبر صفحته في “فيسبوك”، اليوم الاثنين: 866 مصابًا تعافوا من المرض، بينما فارق 23 آخرون الحياة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف: بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات حتى الآن، 236,961حالات، بينها 46,342 حالة نشطة.

وبحسب إحصائيات المركز، فقد تعافى حتى الآن 187,221شخصًا، منذ تفشى الوباء في البلاد في مارس من العام الماضي، فيما وصلت حصيلة الضحايا إلى 3,398 متوفى.

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