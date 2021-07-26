“قزيط”: أحداث تونس “شأن داخلي”.. وعلى السياسيين الليبيين أن يحتفظوا بآرائهم

أعرب أبوالقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن قناعته بضرورة أن ينأى كافة السياسيين الليبيين بأنفسهم عن الإدلاء بأي رؤية أو تقييم للأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

وقال “قزيط”: ما يحدث في تونس شأنٌ داخليٌّ تونسيٌّ, ولا يمكننا إلا أن نتمنى السلامة والاستقرار للبلاد التونسية والشعب التونسي الشقيق.

وأضاف: نحن في ليبيا لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم أي تقييم بخصوص ما يجري في الدول أخرى.

وحث قزيط كل السياسيين في ليبيا على أن يحتفظوا بآرائهم وتقييماتهم، وأن يتركوا الشعب التونسي يُحدّد خياراته ومصائره.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن مساء الأحد أنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعلق البرلمان لمدة 30 يومًا.

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