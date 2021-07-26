الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف في تونس إلى احترام الدستور

دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، كافة الأطراف السياسية الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور وسيادة القانون.

جاء ذلك بعد إقالة الرئيس قيس سعيد لرئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد الأنشطة البرلمانية.

وقال بيان صادر عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي: نحن نتابع عن كثب التطورات في تونس، ونطلب من جميع الجهات الفاعلة احترام الدستور ومؤسساته والالتزام بسيادة القانون.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الهدوء و “تجنب أي تصعيد للعنف”، وأصر على أن استقرار الحكومة يجب أن تكون له الأولوية.

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