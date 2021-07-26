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روسيا تدعو إلى الحفاظ على استقرار وأمن الشعب التونسي

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، أن موسكو تتابع باهتمام بالغ، التطورات الجارية في تونس، وتأمل ألا تتعرض استقرار وسلامة الشعب التونسي للخطر.

وقال “بيسكوف”: نحن نراقب بالتأكيد الأخبار القادمة من تونس، بالطبع نأمل ألا يهدد أي شيء استقرار وأمن الناس في هذا البلد.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه علّق البرلمان 30 يومًا، وسحب الحصانة عن جميع النواب، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وتم نقل وحدات من الجيش إلى العاصمة وتولوا مواقع في وسط مدينة تونس، لا سيما بالقرب من مبنى البرلمان وإذاعة التلفزيوني الوطني.

وتأتي هذه الخطوات بعد أن شهدت مدن رئيسة عدة في تونس مظاهرات، الأحد، طالبت بحل البرلمان، وتغيير النظام السياسي ، ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع الوبائي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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